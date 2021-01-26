Компанія Apple оголосила про важливі зміни в керівництві. Нинішній старший віцепрезидент компанії з розробки апаратних рішень Ден Річчіо зараз отримав нову посаду, де зосереджується на поки неоголошений проєкт.

Джерело: Macrumors.com

Пост віцепрезидента з розробки апаратних рішень займе Джон Тернус.

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Як заявив глава Apple Тім Кук, Річчіо зробив Apple кращою, а Тернус привнесе свій досвід в команди розробників апаратних рішень:

Я хочу привітати їх обох з цими захоплюючими новими кроками в кар'єрі, і з нетерпінням чекаю ще багатьох новацій, які вони допоможуть принести в світ.

Що відомо про проєкт

Насправді, практично нічого. Відомо, що у Apple є проєкт розробки електромобілів, а також різні пристрої доповненої і віртуальної реальності.

Щоправда, проєкт Apple Car нещодавно очолив керівник підрозділу Apple AI Джон Джанандреа, тож роль Дена Річчіо залишається загадкою.

Нагадаємо, Ден Річчіо став віце-президентом з розробки iPad в 2010 році. У 2012 році він очолив команди розробників апаратного забезпечення. Apple заявила, що він продовжить відігравати важливу роль у формуванні майбутнього продуктів компанії.