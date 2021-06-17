Дослідження мало на меті з'ясувати, як в деяких обставинах вітряні турбіни можуть отримати вигоду від розміщення за пагорбами. Вчені зробили це за допомогою техніки аеродинамічного моделювання, яка дозволила їм змоделювати вплив тривимірного пагорба на роботу турбін. Вчені були здивовані, коли побачили, що кількість енергії, яка виробляється зросла на 24%.

Цікаво 1500 ґаджетів за перші три дні: Huawei Band 6 встановив рекорд в Україні



Аеродинамічне моделювання / Фото University of Twente

Що показало комп'ютерне аеродинамічне моделювання

В основі моделювання лежала турбіна, що мала висоту 90 метрів та 63-метрові лопаті. Розміщений вітрогенератор у комп'ютерній моделі був висоті, яка складала 756 метрів за пагорбом з висотою 90 метрів.

Швидкість вітру відразу за пагорбом нижче, що створює зону низького тиску. Ця зона низького тиску засмоктує повітря зверху, де вітер набагато сильніший, ніж біля землі,

– пояснює автор дослідження Річард Стівенс.

Цей ефект поєднується з іншим, пов'язаним зі зміною напрямку вітру. Коли він дме над пагорбом, то це збільшує інтенсивність сил, які рухаються турбіну.

Хоча дослідження показує, що деякі турбіни, розміщені за пагорбами, в певних умовах можуть виробляти більшу кількість енергії, є й інші фактори, які слід враховувати. Моделювання показує, що посилення вітру завдяки такому розміщенню вітрогенератора призводить до збільшення турбулентності, що може викликати більший знос турбін.

Вчені продовжують досліджувати, щоб зрозуміти, чи варта шкода, яка можливо буде завдана вітровій електростанції тій кількості енергії, яка буде вироблена.