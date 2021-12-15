Витончені й елегантні: продажі навушників Huawei FreeBuds Lipstick стартували в Україні

Нещодавно представлені у Відні незвичайні навушники Huawei FreeBuds Lipstick нарешті надійшли у продаж для українських користувачів. Ґаджет вирізняється незвичним дизайном кейсу та підтримують останні технології Huawei у сфері відтворення звуку.

Справді унікальний дизайн

Всі ми вже звикли до приблизно схожого дизайну кейсів для навушників. Зазвичай вони не вирізняються оригінальністю і схожі один на одного приблизно, як і смартфони. Однак Huawei вирішила справді здивувати користувачів презентувавши навушники у елегантному кейсі.

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Унікальний дизайн Huawei FreeBuds Lipstick розроблено у Паризькому центрі естетичних досліджень Huawei. Він має витончені заокруглені форми й гармонійні лінії чорного та золотого кольорів, що відтворюють дизайн класичної губної помади.

Кейс має гладку поліровану поверхню та магнітну конструкцію, а корпус виготовлений з нержавіючої сталі. Під час відкривання він видає звук, подібний до футлярів преміальних помад.

Самі ж навушники Huawei FreeBuds Lipstick мають ергономічну конструкцію відкритого типу, а виробник обіцяє максимальний комфорт при носінні й прослуховуванні музики.



Huawei FreeBuds Lipstick / Фото Huawei

Звук

Окрім справді незвичного дизайну, який одразу ж привертає увагу, творці Huawei FreeBuds Lipstick подбали й про технічну сторону. Навушники вирізняються надточним та імерсивним звучанням. Пристрій оснащений динамічним драйвером та збільшеною діафрагмою з 40 кГц діапазоном частот, що посилює середні та високі частоти й забезпечує відтворення потужних басів.

Особливістю Huawei FreeBuds Lipstick є також адаптивний алгоритм AEM EQ. Ця функція автоматично визначає форму слухового каналу та умови носіння навушників, аби відтворювати відповідні налаштування еквалайзера.

Смарт-підключення між пристроями

У додатку Huawei AI Life користувачам доступні три режими еквалайзера – збалансований, посилення басів та посилення високих частот.

Huawei FreeBuds Lipstick чудово працюють з будь-якими ґаджетами на операційних системах Android, Harmony OS та iOS через Bluetooth. Вони легко підключаються до двох пристроїв одночасно – смартфонів, планшетів чи ПК, а керувати налаштуваннями зручно у додатку Huawei AI Life.

Окрім того, навушники Huawei FreeBuds Lipstick підтримують опцію запису звуку із частотою дискретизації до 48 кГц, що активується під час увімкнення режиму Surroundings Mode у додатку Huawei AI Life. Ця функція допомагає записати аудіо під час зйомок відео й передає довколишні звуки у високій якості.

Фото навушників Huawei FreeBuds Lipstick

Інші переваги Huawei FreeBuds Lipstick

Підтримка активного шумоприглушення;

Збільшений час автономної роботи та потужний акумулятор.

Навушники здатні відтворювати музику протягом 4 годин (при повній зарядці), або протягом 22 годин із зарядженим кейсом.

Ціна Huawei FreeBuds Lipstick

Починаючи з 15 грудня стартують продажі на Huawei FreeBuds Lipstick в Україні. Рекомендована ціна новинки – 6 999 гривень.