Першочергове вивчення проблеми показало серйозні збої системи DNS у Facebook. Причиною цього може бути як ненавмисна помилка, так і про саботаж.

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Чому DNS-скорочення зазнали збою у фейсбуці

DNS-скорочення від System Domain Name System – це служба, яка переводить читані людиною імена хостів, наприклад, 24tv.ua.com, у необроблені числові IP-адреси – наприклад, 19.121.149.145.

Без роботи DNS комп’ютер не знає, як потрапити на сервери, на яких розміщено веб-сайт. Спершу йшлося саме про збій цієї ланки. Саме на цьому наголошували IT-шники.



Пост про збій у фейсбуці через неполадки DNS-сервісів / Скриншот

Однак проблема глибше, ніж очевидні збої DNS у Facebook. Інстаграм, що належить фейсбуку, також був заблокований. Його DNS-сервіси розміщуються на Amazon, а не є внутрішніми, працювали.

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Натомість Instagram та WhatsApp були доступні, але замість цього виявили помилки HTTP 503 сервер не доступний для запиту.

Трохи пізніше віцепрезидент Cloudflare Дан Кнехт повідомив, що всі маршрути BGP для фейсбуку були вилучені. BGP – це система, за допомогою якої одна мережа визначає найкращий шлях до іншої мережі. Без BGP-маршрутів до мережі фейсбука, власні DNS-сервери були б недоступні, як і відсутні сервери додатків для Instagram, вотсап та Oculus VR, що належать фейсбуку.

Навмисні дії чи помилка

Незабаром після цього користувач Reddit u/ramenporn повідомив у subreddit r/sysadmin, що піринг BGP з Facebook знизився, ймовірно, через зміну конфігурації. Її здійснили незадовго до початку перебоїв у роботі.

Інтернетом також "гуляє" анонімна інформація від співробітників, що якісь додатки Facebook фактично здійснюють DDOS-атаки на Всесвітню мережу. Це означає, що "поломка" була викликана зсередини. При цьому, версію з втручанням ззовні експерти вважають малоймовірною.

Щодо того, як це сталося, наразі є два припущення: ненавмисне через помилку чи через певний саботаж працівників. Офіційної інформації щодо цього наразі представники фейсбуку не надають.

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