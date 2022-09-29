Як повідомило CNN, жоден із постраждалих трубопроводів не працював, але ймовірно, що вони містили газ під тиском. Вчені ще до кінця не зрозуміли усіх можливих наслідків, але вони вже кажуть, що вплив на клімат буде катастрофічним. Наслідки будуть відчуватися навіть через десятиліття.

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Погані новини про клімат

Метан є одним із парникових газів, які утримують тепло в атмосфері.

Потенціал до глобального потепління від нього в 30 разів більший, ніж у діоксиду вуглецю.

Хоча метан не затримується в атмосфері так довго, як вуглекислий газ, спочатку він набагато руйнівніший для клімату через те, наскільки ефективно поглинає тепло Сонця.

У перші два десятиліття після викиду метан у понад 80 разів сильніший за вуглекислий газ.

Враховуючи, що протягом двадцяти років тонна метану має вплив на клімат більш ніж у 80 разів більший, ніж CO 2 , потенціал масових і дуже шкідливих викидів викликає занепокоєння. Є низка невизначеностей, але якщо ці трубопроводи вийдуть з ладу, вплив на клімат буде катастрофічним і навіть може бути безпрецедентним,

– каже Девід Маккейб, старший науковий співробітник Цільової групи з чистого повітря.

Випущений з труб газ тепер почне поглинати сонячне тепло, нагріваючи атмосферу.

Вчені вбачали один зі способів стримування глобального потепління – у скороченні викидів метану в атмосферу. Це можливо було зробити шляхом модернізації промисловості, обладнання, методів ведення сільського господарства, методом контролю сміттєзвалищ – усе це продукує викиди цього небезпечного газу. Однак тепер проблема постає іншим боком.

Сьогодні людство має методи спостереження за викидами метану, наприклад кілька супутників, які спостерігають за шлейфами газу в атмосфері, але не має ефективних способів боротьби з метаном, який потрапив у повітря.