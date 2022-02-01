Вистачить на цілий день: 5 правил довготривалої роботи смартфона

Невчасно розряджений акумулятор телефона здатен не лише зіпсувати настрій, але й стати чималою проблемою. Сучасні смартфони не часто можуть похизуватися великою автономністю, однак ми підкажемо, як змусити працювати смартфон хоча б кілька днів, якщо це критично потрібно.

Звісно можна носити з собою павербанк, або зарядний пристрій, та за нагоди завжди підзаряджати смартфон. І все ж часто на зарядку елементарно не вистачає часу, а павербанк може бути не завжди під рукою. Як же діяти у такій ситуації? Сьогодні ми розкажемо вам про те, як можна суттєво зекономити заряд батареї вашого телефона.

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Що таке режим економії енергії

Наші смартфони мають безліч різноманітних корисних функцій серед яких і режим економії енергії. Це спеціальна функція, яка дає змогу зберегти смартфон у робочому стані за низького заряду акумулятора.

Коли пристрій переходить у цей режим, його функціонал серйозно знижується. Частина найбільш енергозатратних процесів вимикається, а частота процесора знижується. Режим енергозбереження може включатися вручну або автоматично, коли досягається певний відсоток заряду акумулятора.



Режим економії енергії врятує, якщо доступу до зарядки немає / Фото Unsplash

Активувавши режим збереження енергії ви помітите, що смартфон одразу знизить яскравість екрану, а очікуваний час роботи від акумулятора суттєво зросте.

Що відключає режим економії енергії

Деякі виробники додають відразу кілька режимів енергозбереження, серед яких є стандартний та максимальний або ж режим ультраекономії.

Цікаво, що чимало користувачів не дуже люблять режим економії енергії на смартфоні помилково вважаючи, що він навпаки швидше садить батарею. Та це абсолютна нісенітниця. Ось що відключається на смартфоні в режимі економії енергії:

Фонове оновлення програм . Якщо у вас увімкнено автооновлення, то в цьому випадку воно не працюватиме. Потрібно оновлювати програми вручну.

. Якщо у вас увімкнено автооновлення, то в цьому випадку воно не працюватиме. Потрібно оновлювати програми вручну. Завантаження пошти . Поштові програми надсилатимуть повідомлення набагато рідше або не надсилатимуть їх зовсім. Зазвичай смартфон перевіряє сервер раз на 5-10 хвилин. Тепер вам доведеться вручну перевіряти вхідні повідомлення.

. Поштові програми надсилатимуть повідомлення набагато рідше або не надсилатимуть їх зовсім. Зазвичай смартфон перевіряє сервер раз на 5-10 хвилин. Тепер вам доведеться вручну перевіряти вхідні повідомлення. Голосовий помічник . Смартфон вимикає активацію голосом. Це відбувається через деактивацію функції фонового прослуховування оточення. Так відбувається і в iPhone, і Android.

. Смартфон вимикає активацію голосом. Це відбувається через деактивацію функції фонового прослуховування оточення. Так відбувається і в iPhone, і Android. Знижується продуктивність процесора. Тактова частота процесора падає та смартфон починає працювати повільніше шляхом зниження енергоспоживання.

Важливо зазначити, що чим раніше ви активуєте режим економії енергії, тим ефективніше він працюватиме. Зрозуміло, що активувавши цей режим при 100% заряду акумулятора ви зможете якомога довше користуватися своїм смартфоном.



Як увімкнути режим економії енергії / Фото 24 каналу

Режим економії може врятувати ваш день, якщо ви вийшли на роботу і раптово виявили, що забули зарядку чи павербанк. Рекомендуємо не затягувати з активацією цієї функції та налаштувати її на автоматичне ввімкнення при досяганні 30% заряду батареї.

Остання можливість заощадити заряд, коли в акумуляторі залишається близько 20% – саме цим нехтують власники смартфонів. Включаючи економію заряду на 10% шансів збільшити час роботи смартфона майже не залишається – у сухому залишку ви зможете продовжити життя пристрою на 20-25 хвилин. А ось при активації на 20% акумулятор може видати годину додаткового часу, або й більше.

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Ультраекономія для екстримальних ситуацій

Чимало смартфонів мають розширений режим економії енергії, який часто називається режим ультраекономії. У цьому сценарії ваш смартфон практично перетворюється на звичайний телефон із сенсорним екраном, який здатен лише дзвонити та надсилати SMS-повідомлення.

Решта непотрібних функцій вимикаються або ж обмежуються, щоб перенаправити усі ресурси на критичне збільшення автономності пристрою. Такий режим може стати в пригоді у справді екстримальних ситуаціях, якщо ви опинилися далеко від цивілізації без доступу до електрики, а підтримувати зв'язок із зовнішнім світом просто необхідно.



Режим ультраекономії енергії врятує в екстримальних умовах / Фото 24 каналу

Як заощадити заряд на телефоні

Якщо ж ви бажаєте, щоб ваш телефон економніше споживав ресурси, ви можете налаштувати його відповідно. Можна вручну вимкнути деякі неважливі функції, щоб заощадити заряд. Що можна вимкнути?

Живі шпалери . Анімації заставок витрачають багато енергії.

. Анімації заставок витрачають багато енергії. Автоповорот екрану . Датчик постійно працює, через що збільшується витрата батареї.

. Датчик постійно працює, через що збільшується витрата батареї. Світла тема оформлення . Якщо у вас IPS-екран, то користі в цьому немає, а ось з OLED-екранами це працює.

. Якщо у вас IPS-екран, то користі в цьому немає, а ось з OLED-екранами це працює. Активні бездротові з'єднання . Якщо ваш смартфон підключений через Bluetooth до фітнес-браслета або використовується Wi-FI, GPS або мобільний інтернет, то можете сміливо відключати ці модулі – смартфон проживе трохи довше.

. Якщо ваш смартфон підключений через Bluetooth до фітнес-браслета або використовується Wi-FI, GPS або мобільний інтернет, то можете сміливо відключати ці модулі – смартфон проживе трохи довше. Фонові програми. Зверніть увагу на запущені у фоні програми: процеси залишаються відкритими довгий час, витрачаючи заряд батареї.

Чи можна заряджати телефон у режимі енергозбереження

Чимало користувачів переймаються, що смартфон, який постійно перебуває в режимі економії заряду, може почати працювати гірше. Особливо коли в цьому режимі він заряджається.

Поспішимо вас заспокоїти: ви можете використовувати режим економії заряду постійно, адже енергозбереження впливає лише на фонові функції та роботу датчиків. Він не торкається батареї, тому негативних наслідків не буде.

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Єдиний мінус – неповноцінна робота смартфона. Все-таки погодьтеся: краще, коли смартфон працює на всі 100 без будь-яких обмежень, і функції включаються автоматично, а не вручну, однак, якщо вам дійсно потрібні кілька лишніх годин роботи такою ціною – користуйтеся спокійно.