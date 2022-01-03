До таких висновків дослідники прийшли з допомогою супутникових даних. Крім того, вони помітили збої в роботі зв'язку і показаннях GPS. Ця проблема глибоко не вивчена, але наслідки можуть виявитися серйозними – аж до глобальних кліматичних змін.

Цікаво Ігровий монітор Samsung Odyssey Neo G9 – майбутнє геймінгу

Що відомо про проблему

Вплив високовольтних ліній передачі електрики від джерел генерації до споживачів вивчали у багатьох країнах світу. Серйозних зауважень до технології ніхто не висував, хоча були теорії про вплив мереж на частоту й інтенсивність гроз. В основному дослідження стосувалися впливу сильних електромагнітних полів на здоров'я людини. Людство сформувало санітарні норми і проблема, здавалося б, зникла.

Однак з бурхливим розвитком китайської економіки ситуація дещо змінилася. Сьогодні лише одна ця країна перевершила в енергетиці всі передові країни одночасно. Однак проблема не тільки в цьому. Китай в енергетиці пішов своїм шляхом.

Відстані від джерел генерації до споживачів у Китаї, як правило, величезні – електростанції, які виробляють енергію, знаходяться далеко від міст.

Щоб знизити втрати електрики при транспортуванні вирішили підняти планку на неймовірну висоту.

Зокрема, в Китаї будувалися мережі розподілу з напругою 800 кВ, а нові лінії передають 1100 кВ.

У США, для порівняння, високовольтні лінії електропередачі розраховані на максимальну напругу 500 кВ.

Поєднання протяжності ліній в тисячі кілометрів і найвища напруга створюють в Китаї електромагнітні поля планетарного масштабу.

В результаті взаємодії з іоносферою полів високовольтних ліній електропередачі в Китаї відбувається стікання заряджених космічних частинок на Землю. Зокрема, вчені припускають, що таке стікання частинок відбувається по кривих електромагнітних ліній в Тихий океан. Також спостерігаються явища, які вказують на зміну щільності заряджених частинок над територією Китаю. Це проявляється в даних супутникових спостережень і в роботі систем зв'язку.

Тепер вчені закликають до вивчення явищ і їх можливого впливу на клімат планети. А Китай, судячи з усього, не збирається на цьому зупинятися і продовжить будівництво високовольтних розподільних мереж.