Схоже, компанія Sony дійсно має намір зайнятися випуском своїх машин. Тепер Vision-S не просто концепт. Автомобіль почали тестувати на дорогах загального користування в кінці 2020 року. Компанія показала перші відео з тест-драйву.

Машина поки не готова до масового виробництва, але вже є не просто прототипом. Випуском електромобіля займається виробник автозапчастин Magna, а для створення машини Sony залучила безліч підрядників, включаючи BlackBerry, Bosch, Continental, Nvidia, Qualcomm і не тільки, пише Engadget.

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Що відомо

Sony вперше показала електромобіль Vision-S на виставці CES в 2020 році. Тоді його вважали лише концептом, який може ніколи не дістатися навіть до тестування на дорогах.

У компанії відзначали, що за допомогою Vision-S хочуть продемонструвати свої технології для автомобільної індустрії. Електромобіль оснастили двома електродвигунами по 200 kW потужності кожен. Він здатен розігнатися до 100 кілометрів на годину за 4,8 секунди. Максимальна швидкість становить 239 кілометрів на годину.

Vision-S отримав 33 датчика всередині і зовні корпусу, широкоформатні дисплеї і 360-градусний звук в салоні. Електромобіль також оснащений лідаром і сенсорами для розпізнавання дороги, об'єктів і кольорів. Він отримав другий рівень автономності – Vision-S може сам розганятися і гальмувати, але водій повинен стежити за дорогою.