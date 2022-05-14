Вісім ґаджетів від Google з презентації I/O 2022

Нещодавно пройшла презентація Google I/O 2022, на якій пошуковик показав низку нових ґаджетів, сервісів та програмних продуктів, які побачать світ найближчим часом. Ми відібрали вісім пристроїв компанії, які привернули найбільше уваги.

Крім низки дрібних софтових анонсів, включаючи оновлення Workspace та "Помічника", також було анонсували багато "заліза". Пройдемося новими ґаджетами пошуковика починаючи з найцікавішого пристрою.

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Google не вперше заздалегідь дає можливість поглянути на майбутній флагман. Все для того, аби підігріти цікавість та уникнути зайвих витоків, які трапляються буквально щоденно. Тепер ми офіційно знаємо, як виглядає Pixel 7 і чого чекати.

Перший погляд на Pixel 7: дивіться відео

Відомо, що флагмани отримають процесор Google Tensor наступного покоління та Android 13 одразу з коробки.

Pixel 7 матиме дві камери, а Pixel 7 Pro – три. Офіційний реліз у жовтні.

Одна з найуспішніших лінійок смартфонів отримала оновлення. Pixel 6a схожий на флагман і має ті самі фішки камери. Сенсора два: основний 12,2 Мп, f/1,7 (Sony IMX363) + ширококутний 12 Мп, f/2,2 (Sony IMX386). Фронталка на 8 Мп.

Екран OLED з діагоналлю 6,1 дюйми, 60 Гц. Процесор Google Tensor, акумулятор 4410 мАч зі швидкою зарядкою, підтримка Wi-Fi 6E та Bluetooth 5.2.

Google Pixel 6a продаватиметься за ціною 449 доларів. Замовлення відкриються 21 липня, продажі розпочнуться 28 липня.

Pixel 6a вже скоро: дивіться відео

Наприкінці квітня в мережі з'явилися перші реальні фото пристрою, а тепер Google офіційно анонсувала свій розумний годинник. Серед фішок – інтеграція з екосистемою Fitbit, на борту Wear OS 3. Технічних характеристик немає.

Розумний годинник від Google: дивіться відео

Ще одна залізна новинка – флагманські Pixel Buds Pro. Модель отримає шестиядерний аудіочип для роботи системи активного шумозаглушення – вона адаптуватиметься під оточення. Гучність навушників також може регулюватися автоматично залежно від навколишнього шуму.

З'явиться режим "прозорості" та "просторового аудіо" – останнє з'явиться до кінця року. Обіцяють до 31 години автономної роботи з кейсом, є підтримка бездротової зарядки: 15 хвилин дадуть три години роботи. У навушників захист IPX4, у кейсу - IPX2. Динаміки 11 мм, підтримка Bluetooth 5.0.

Доступно чотири кольори: червоний, сірий, чорний і лимонний. Замовлення відкриються 21 липня, вартість – 199 доларів.

Навушники Pixel Buds Pro: дивіться відео

Компанія показала ролик про окуляри доповненої реальності. Їхньою фішкою став переклад у реальному часі з виведенням транскрипцій тексту. Жодних подробиць про ґаджет немає.

AR-окуляри від Google: дивіться відео

Ще одним сюрпризом став анонс планшета Pixel на чипі Tensor. Форм-фактор нічим не примітний, а от родзинкою пристрою точно буде Android 12L, на якому працюватиме ґаджет. Реліз у 2023 році.

Google анонсувала програму Wallet, яка зберігатиме банківські та транспортні картки, квитки та посадкові талони, сертифікат про вакцинацію, а в майбутньому – посвідчення особи та карти доступу до номера готелю.

Найближчими тижнями програма стане доступною в 40 країнах серед яких і Україна. У майбутньому застосунок замінить Google Pay.

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Оновлення для Android 12L та Android 13

Продовжуючи тему планшетів, Google оголосила, що більше ніж 20 додатків отримали оптимізацію нової Android 12L. Серед них YouTube, Google Карти, "Повідомлення", TikTok, Google Play та багато інших.

Також невдовзі після презентації для користувачів стали доступні бети Android 13. Крім Pixel, прошивку можна встановити на смартфони брендів Asus, Lenovo, Xiaomi, OnePlus, realme, Vivo, Oppo та інших.