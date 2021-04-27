Апарат NASA Ingenuity здійснив третій політ над Марсом і надіслав перші фото: відео польоту

Марсіанський вертоліт Ingenuity здійснив на Червоній планеті третій політ. Цього разу у польотну програму було включено досить значне горизонтальне переміщення над поверхнею, і дрон успішно впорався з поставленим завданням. Апарата загалом подолав 100 метрів і розвинув при цьому швидкість близько 2 м/с.

Як пройшов третій політ вертольота Ingenuity

Політ відбувся 25 квітня і був значно складнішим, ніж два попередніх, які відбулися 19 квітня та 22 квітня відповідно.

Не пропустіть Кисень на Марсі: NASA готує Червону планету до перших колоністів

Під час свого історичного 39-секундного дебютного "стрибка" – першого керованого польоту гвинтокрила за межами Землі Ingenuity підіймався та опускався стаціонарно на висоту лише 3 метри. Під час другого польоту він досяг висоти в 5 метрів, він тривав уже 52 секунди, причому апарат переміщався з боку в бік у цілому на 4 метри.

Для третього польоту NASA обрало ту ж висоту, але збільшили максимальну швидкість польоту з 0,5 метра в секунду до 2 метрів в секунду, щоб відправити апарат на 50 метрів на північ і повернути його на посадку на Поле братів Райт. Загальний час польоту тривав близько 80 секунд, а загальна відстань склала 100 метрів.

Третій політ Ingenuity зафіксований марсоходом Perseverance: дивіться відео

Перші кольорові фото Марсу з повітря

Перед третім польотом JPL опублікував два перших кольорових зображення марсіанської поверхні, зроблених апаратом Ingenuity з повітря під час другого польоту. На відміну від нижньої навігаційної камери, роздільна здатність цих знімків набагато вища. На них, крім власне марсіанської поверхні, видно сліди марсохода Perseverance.

Фото Марсу зроблені з апарата Ingenuity / Фото NASA

Цікаво Ілон Маск впевнений, що SpaceX під силу висадити людей на Місяць у 2024 році

Коротко про шлях Ingenuity до першого польоту

Ровер Perseverance ("Наполегливість") розміром з автомобіль приземлився всередині кратера Єзеро діаметром 45 кілометрів 18 лютого – тоді вертоліт масою 1,8 кг ще був міцно закріплений на дні марсохода в складеному стані.

Після скидання кожуха ровер розгорнув Ingunuity, довів заряд батарей вертольота до 100%, вивантажив його на поверхню Марса і від'їхав на невелику відстань, давши можливість сонячного світла досягти вертольота, що живиться від сонячних батарей.

Зараз вертоліт отримує енергію виключно від Сонця – вона потрібна не тільки для польотів, але й для обігріву під час холодних марсіанських ночівель, коли температура опускається до -90° C.