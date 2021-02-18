Де дивитися висадку Perseverance на Марс: онлайн трансляція

У четвер о 22:00 NASA проведе операцію зі спуску марсохода Perseverance на поверхню Червоної планети. Ми зібрали для вас усі важливі почилання про місію та розповімо вам де за нею можна простежити онлайн.

Практично все готово до висадки ровера на Марс, яка пройде вже через годину. Тож ще є час підготуватися до цієї історичної події.

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Як Perseverance сідатиме на Марс

Передусім рекомендуємо ознайомитися з тим, як буде проходити входження в атмосферу, спуск та посадка марсохода на поверхню Червоної планети. Про все це ми детально написали у нашому матеріалі, який доступний за цим посиланням.

Зазначимо лише, що висадка Perseverance є частиною першої місії NASA, в рамках якої буде здійснено пошук ознак життя на Марсі. Мета місії полягає у тому, щоб відповісти на питання: чи було коли-небудь на Марсі життя.

Preseverance буде шукати у ґрунті кратеру Єзеро ознаки життєдіяльності організмів. Крім того, у рамках місії ровера вперше буде проведений експеримент з польотом спеціального вертольота на іншій планеті.

Ви можете переглянути коротке відео від NASA з коментарями спеціалістів місії, які пояснюють кожен з етапів процесу посадки апарата.

Спуск Perseverance на Марс: дивіться відео

Де дивитися трансляцію висадки Perseverance на Марс

NASA проводитиме власну трансляцію, яка стартує о 21:15 за київським часом. Подивитися її можна на ютубі, або ж прямо тут.

Варто зазначити, що спостерігати за висадкою в режимі онлайн ми не зможемо, через затримку сигналу між Марсом та Землею, яка триває майже 12 хвилин. Проте, NASA коментуватиме увесь процес від спуску до посадки апарата.

Perseverance сідає на Марс: дивіться відео

Також рекомендуємо звернути увагу на український проєкт Alpha Centauri, який розповідає про космос. Команда проєкту проводитиме власний стрім з поясненнями, де розкажуть про місію Perseverance на Марсі та чому це важливо.

Стрім Alpha Centauri про висадку Perseverance на Марс: дивіться відео