Минулого тижня українці опинились у вирі пропозицій зі знижками від магазинів та брендів. Але чи вірять в Україні, що купувати товари у "Чорну п'ятницю" вигідно, або ж вважають, що це маркетинговий хід? Rakuten Viber вирішив дізнатись у своїх користувачів, як вони ставляться до головного дня шопінгу.