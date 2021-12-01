Більшість українців не вірять у знижки до "Чорної п’ятниці"
Опитування проводилося 28-30 листопада. Всього в опитуванні взяли участь понад 2200 осіб. Опитування було проведено в офіційній спільноті Viber.
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Голоси учасників розподілились наступним чином:
- Переважна більшість опитаних – понад 70% – заявили, що скептично ставляться до акційних пропозицій у рамках "Чорної п’ятниці" та "Кіберпонеділка". Вони вважають, що насправді у ці дні не буває грандіозних знижок, та чекають, поки "шопінг-бум" завершиться.
- Близько 20% учасників опитування вважають за краще мінімально витрачати гроші та купують в акційні дні кілька корисних дрібниць.
- 6% зізнались, що у їхньому місті знижок до "Чорної п’ятниці" не було.
- І тільки 4% відповіли, що очікують на такі дні зі знижками та навіть планують свої покупки завчасно.
Шопінг на сайтах оголошень давно став альтернативою звичним магазинам. Проте разом з онлайн-торгівлею розвиваються і схеми інтернет-шахрайства. Яких тільки способів не вдаються аферисти, щоб вкрасти дані карт користувачів. Тут ми розповіли, як уникнути хитрощів шахраїв і купувати товари на вторинному ринку безпечно.