І хоч компанія постійно звітує про сотні, а то й тисячі видалених та потенційно шкідливих програм з Google Play, чимала їх кількість залишається там становлячи загрозу для користувачів. Завантаживши та встановивши шахрайський застосунок ви можете не лише поділитися власними особистими даними, але й позбутися чесно зароблених грошей.

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Чому в Google Play багато небезпечних програм

Шахраї давно вже не шукають простих шляхів, аби заволодіти вашими даними чи грішми – вони можуть створювати для цього цілі додатки, які під виглядом безпечних програм ви без жодної підозри встановлюєте на свій смартфон.

Найчастіше це різноманітні програми для встановлення шпалер на смартфон, або ж застосунки, які мімікрують під відео чи аудіо редактори. Часто це можуть бути "зроблені на коліні" програми, які обіцяють вам красиві шпалери з героями фільму, який нещодавно вийшов у кінотеатрі.

За усіма цими, на перший погляд, безпечними програмами ховаються віруси, кейлогери, майнери та інші шкідливі елементи, які можуть легко зчитати паролі ваших банківських карток, облікових записів та інших важливих даних, до яких легко отримують доступ шахраї.



Google Play містить чимало небезпечних додатків / Фото 24 каналу

Популярний троян Joker, який шпигує за користувачами і встановлює на їх пристрої ще більш небезпечне шкідливе ПЗ, нещодавно знову проник в Google Play. Тому за короткий термін заражені цим вірусом програми набрали понад 100 тисяч завантажень.

Важливо! Якщо ви завантажили програму для пошуку шпалер, а вона запитує доступ до SMS, здійснення дзвінків та геолокації, варто насторожитися, адже програма може дзвонити або надсилати повідомлення на платні номери, крадучи гроші з балансу. Такі додатки, швидше за все, створені спеціально з шахрайською метою і їх необхідно негайно видалити.

Які додатки необхідно видалити негайно

Загалом Joker вже виявили як мінімум у 4 додатках з Google Play:

Smart SMS Messages

Blood Pressure Monitor

Voice Language Translator

Quick Text SMS

Якщо хоча б один з них є на вашому смартфоні, його потрібно терміново видалити, зберегти окремо власні дані та скинути налаштування смартфона до базових.

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Чому Joker такий небезпечний

Потрапляючи на пристрій, програми з Joker'ом, встановлюють з'єднання з серверами своїх розробників, звідки згодом встановлюють інші компоненти з різною функціональністю. Це може бути шпигунське програмне забезпечення, кейлогери, що збирають інформацію про натискання на екран і таким чином обчислюють паролі, збирачі медіафайлів, а також скрипти, які підписують жертву на платні сервіси.

Підписки, які оформляє Joker, звісно ж, не з'являються в Google Play, попри те, що сама програма з трояном скачується саме звідти. Тому скасувати таку підписку буде досить проблематично. Єдиний спосіб зробити це – звернутися до служби підтримки вашого банку та попросити скасувати автопродовження послуги, на яку ви не підписувалися.

Як позбутися вірусу на смартфоні

Найперше, що потрібно зробити, це видалити заражений додаток. Зробити це можна двома способами: або через безпечний режим, або через повернення смартфона до базових налаштувань. Другий варіант дещо легший, хоча потребує чимало маніпуляцій для попереднього збереження даних.

Як швидко відновити смартфон до заводських налаштувань ми детально розповідали у цьому матеріалі.

Попри те, що скинути смартфон до базових налаштувань дещо простіше, вдаватися до нього слід лише в крайньому разі. Значно краще – спробувати видалити сам троян, не чіпаючи даних, що зберігаються у пам'яті вашого пристрою.

Саме для цього підійде трохи менш зручний, але кращий спосіб – видалення шкідливого програмного забезпечення в безпечному режимі.

Як користуватися безпечним режимом

Вхід у цей режим може відрізнятись від пристрою до пристрою, але на більшості апаратів під керуванням Android методика його запуску плюс-мінус однакова:

Натисніть та утримуйте кнопку живлення на увімкненому пристрої;

У спливаючому меню натисніть кнопку живлення;

Натисніть кнопку "Вимкнути" та утримуйте на ній палець до появи повідомлення "Перезавантажити в безпечному режимі";

Натисніть кнопку "OK", щоб запустити пристрій у безпечному режимі;

Перейдіть до "Параметри" – "Програми";

Знайдіть додаток, який потрібно видалити, та підтвердьте його видалення;

Перезапустіть смартфон знову, щоб вийти з безпечного режиму.



Робочий стіл смартфона в безпечному режимі / Фото 24 каналу

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Безпечний режим Android створений зокрема й для того, щоб видалити зловмисне програмне забезпечення. Особливістю його роботи є те, що у такому режимі після увімкнення смартфона блокується будь-яку активність на пристрої. Користувач може запустити лише ті додатки, які встановлені на смартфон "з коробки". Тому навіть якщо троян "спробує втекти", обмеження безпечного режиму не дадуть йому цього зробити. В результаті ви позбавитеся від потенційно небезпечного софту, який більше вам не загрожує.

Сподіваємося наші поради були корисними для вас. Пам'ятайте, що ваш смартфон приховує чимало секретів та неочевидних функцій з допомогою яких ви можете зробити користування телефоном зручнішим. Ми розповідаємо вам про найцікавіші секрети чи додатки у рубриці Поради Техно 24.