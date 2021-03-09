Глава Facebook Марк Цукерберг вважає, що впровадження технологій віртуальної реальності дозволить зменшити потребу в подорожах. Він поділився своїми уявленнями про еволюцію технологій доповненої та віртуальної реальності у найближчі десять років.

Важливим наслідком широкого використання таких технологій він називає скорочення кількості ділових і розважальних поїздок, що матиме позитивний вплив на стан навколишнього середовища. Крім того, він прогнозує, що до 2030 року люди можуть використовувати вдосконалені розумні окуляри, щоб "телепортуватися" до будинків інших людей і говорити з ними так, ніби вони фізично там присутні.

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Віртуальне майбутнє

Якщо люди зможуть за допомогою гарнітур віртуальної реальності моментально опинятися в будь-якому куточку планети, то потреба в реальних подорожах скоротиться. Це зменшить кількість поїздок на наземному транспорті й авіаперельотів, сприятливо вплине на навколишнє середовище і дозволить людям заощадити чимало часу.

За словами Цукерберга, навіть на роботу багатьом співробітникам не доведеться переміщатися фізично – досить буде перенестися в офіс віртуально за допомогою відповідної гарнітури. Жити такі віддалені співробітники зможуть в районах з нижчими цінами на нерухомість, що дозволить заощаджувати гроші на оренді.

Як вважає глава Facebook, розробники спочатку пройдуть фазу створення програмного забезпечення для віртуальної реальності, і тільки потім доберуться до доповненої. Обидві технології він називає "двома сторонами однієї монети".

Тим часом компанія Microsoft вже представила технологію Mesh – платформу для спілкування і роботи в змішаній реальності. Вона дозволяє кільком людям спілкуватися в одному віртуальному просторі, який накладається на реальний світ. Користувачі можуть взаємодіяти один з одним і з віртуальними 3D-моделями, перебуваючи фізично в різних місцях. Поки що співрозмовники перебувають у вигляді віртуальних аватарів, проте згодом планують замінити їх на реальні зображення учасників.