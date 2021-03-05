Виробників побутової техніки в ЄС зобов'язали повернути людям право на ремонт

Влада ЄС вважає, що старому телевізору або холодильнику треба дати другий шанс. Євросоюз готує нові правила, згідно з якими компанії, які продають побутову техніку, повинні забезпечити можливість ремонту цих приладів протягом десяти років, зокрема гарантувати наявність необхідних запчастин. Це повинно скоротити обсяги електронних відходів, які збільшуються з кожним роком.

Рік тому в ЄС запропонували новий План економіки замкнутого циклу, суть якого зводиться до відмови від марнотратного використання ресурсів і переходу до активного перероблювання. Тепер замість товарів, які швидко ламаються і не підлягають відновленню, новий підхід вимагає тривалого технічного обслуговування. Європейські виробники повинні забезпечити наявність запчастин для побутової техніки протягом 10 років.

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Нові правила ЄС

Певні деталі будуть поставлятися лише професійним ремонтним компаніям, які забезпечать правильну заміну запчастин. У нової техніки повинні бути інструкції по ремонту, а також можливість розкрити її корпус стандартними інструментами.

Поки це правило стосується пральних машин, фенів, холодильників і телевізорів. Однак прихильники реформи хочуть включити до списку також смартфони, ноутбуки та іншу споживчу електроніку. На крок попереду інших членів ЄС Франція, де на початку року ввели параметр "ремонтопридатності" для електроніки, який показує, наскільки просто полагодити пристрій.

Захисники навколишнього середовища вже неодноразово звинувачували виробників техніки у навмисному випуску недовговічної продукції, щоб люди швидко купували нову. Економіка замкнутого циклу заснована на ідеї мінімізації відходів. Це означає, що товари повинні створюватися довговічними й придатними до ремонту.

Право на ремонт дозволить зменшити обсяги сміттєвих відходів. Сьогодні кожен житель ЄС генерує 16 кілограмів електронних відходів щорічно, і приблизно половина цієї кількості припадає саме на зламану техніку, яку переробляють лише у кількості 40 відсотків. Решта залишається несортованими та потрапляє на звалища, виділяючи потенційно небезпечні речовини, які забруднюють навколишнє середовище.