Xiaomi, Huawei та інші китайські виробники смартфонів об'єдналися для створення єдиного стандарту швидкої зарядки. Він дозволить знизити вартість розробки і скоротити електронні відходи.

Підписаний компаніями документ називається "Універсальна специфікація швидкої зарядки для мобільних пристроїв". Серед учасників домовленості ключові китайські бренди – Xiaomi, Huawei, Honor, Vivo і Oppo.

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Чому це добре

Ініціативу також підтримали виробник мікроконтролерів Rockchip і Китайська академія інформаційно-комунікаційних технологій (CAICT). Наразі сторони погоджують деталі і можуть прийти до уніфікації вже найближчим часом.

Єдиний стандарт дозволить знизити вартість розробки технологій швидкої зарядки і посприяє скороченню електронних відходів.

Користувачам же більше не доведеться турбуватися про сумісність зарядного пристрою з новим смартфоном – вони будуть універсальними для усіх названих компаній і, ймовірно, інших виробників, якщо ті захочуть перейняти цей досвід.

У травні 2021 року Xiaomi показала власний пристрій для швидкої зарядки HyperCharge. Компанія заявила, що вона заряджає батарею на 4000 мА·год за вісім хвилин по дроту і за 15 хвилин без нього.