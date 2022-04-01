Як повідомляє 24 канал з посиланням на російські ЗМІ, раніше рітейлери замовляли партію пристроїв із відстроченням платежу. Тепер багато партнерів вимагають передоплату або дають мінімальну відстрочку.

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Купити техніку стало дуже складно

Кредит на закупівлю товарів взяти стало суттєво складніше, нарікають російські рітейлери: наприкінці лютого Центробанк підвищив ключову ставку до 20%, вартість фінансування зросла відповідно.

Дистриб'ютори зазначають, що низка виробників, окрім Apple та Samsung, не відмовляються від постачання до Росії зовсім. Але є деякі партнери, які "наразі не визначилися". Проте відвантажувальна вартість техніки зросла у березні в середньому на 30%, що позначилося і на роздрібній вартості.

Техніка у Росії значно подорожчає

Зміна практики продажів російським дистриб'юторам та рітейлу позначається не тільки на роздрібних цінах нових пристроїв, а й уже відвантажених. Загалом відвантажувальна вартість цифрової техніки з боку вендорів та дистрибуторів у березні зросла на 30 %.

Наразі Росія покладає чималі надії на ринок Азії. Завдяки смартфонам з Китаю ціни можуть дещо стабілізуватися.

Тим часом Росія по суті легалізувала "сірий" імпорт техніки в країну. Згідно з нещодавнім розпорядженням. Фактично тепер в Росії дозволили ввезення техніки без отримання дозволів від правовласника, виробника чи дилера.