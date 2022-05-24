Виробники пармезану почали вживлювати мікрочипи в свою продукцію: навіщо їм це
Виробники пармезану вбудовують спеціальні трекери в казеїнову оболонку своїх сирів. Заявляють, що чипи розміром із крупицю солі й безпечні для харчових продуктів. Навіщо це потрібно – далі.
Пармезан – це італійський твердий сир з коров'ячого молока. Будучи одним з дуже популярних в усьому світі сортів сиру, він часто стає об'єктом підробок. Саме на боротьбу з ними й направлені нові заходи.
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Деталі
- Пармезан має найменування, захищене за походженням – це означає, що в країнах ЄС та Великої Британії перед продажем необхідно довести його походження.
- За даними Консорціуму Parmigiano Reggiano (офіційної торгової групи), обсяг контрафактного продукту майже такий самий, як і обсяг продажів справжнього. Продаж останнього пармезану становить близько 2,44 мільярда доларів, тоді як підробку продають на 2,08 мільярда доларів.
- Щоб якось виправити ситуацію виробники самого сиру та компанія Kaasmerk Matec, яка виготовляє для них казеїнові оболонки, залучили нового партнера, йдеться на сайті Консорціуму. Ним є компанія p-Chip, що створює технологію цифрового відстеження.
- Разом вони поміщають крихітні та безпечні для харчових продуктів трекери в оболонку для сиру.
Як пояснюють на сайті Parmigiano Reggiano, "інновація поєднує безпечні для харчових продуктів етикетки з казеїну з мікрочіпом p-Chip, який створює цифрових двійників для фізичних предметів. Ця мітка менша за крупинку солі та має високу міцність, забезпечуючи відстежуваність нового покоління". Вона надасть додаткову гарантію автентичності продукту в інтересах виробників, усього ланцюга дистрибуції та кінцевого споживача.Виробник не уточнює, як саме це працює і що мається на увазі під відстежуванням. Малоймовірно, щоб такий малий за розміром чип міг передавати геолокацію у реальному часі для того, щоб бачити, куди рухається кожен окремий вантаж. Крім того, це може поставити під загрозу кінцевих споживачів, які будуть купувати сир у магазині та відносити його додому. Тому швидше всього мається на увазі звичайна можливість сканування. Тобто на кожному етапі транспортування, а також за іншої потреби в додатковій перевірці спеціальні пристрої зможуть виявити чип в оболонці, що й буде підтвердженням оригінального продукту.
Консорціум заявляє, що такі смартетикетки додадуть до ста тисяч голів сиру у другому кварталі 2022 року і це буде заключним етапом тестування технології. Після цього група визначить, чи варто залишати її як постійну частину виробництва сиру.