Пармезан – це італійський твердий сир з коров'ячого молока. Будучи одним з дуже популярних в усьому світі сортів сиру, він часто стає об'єктом підробок. Саме на боротьбу з ними й направлені нові заходи.

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Пармезан має найменування, захищене за походженням – це означає, що в країнах ЄС та Великої Британії перед продажем необхідно довести його походження.

За даними Консорціуму Parmigiano Reggiano (офіційної торгової групи), обсяг контрафактного продукту майже такий самий, як і обсяг продажів справжнього . Продаж останнього пармезану становить близько 2,44 мільярда доларів, тоді як підробку продають на 2,08 мільярда доларів.

. Продаж останнього пармезану становить близько 2,44 мільярда доларів, тоді як підробку продають на 2,08 мільярда доларів. Щоб якось виправити ситуацію виробники самого сиру та компанія Kaasmerk Matec, яка виготовляє для них казеїнові оболонки, залучили нового партнера, йдеться на сайті Консорціуму. Ним є компанія p-Chip, що створює технологію цифрового відстеження.

Разом вони поміщають крихітні та безпечні для харчових продуктів трекери в оболонку для сиру.

Як пояснюють на сайті Parmigiano Reggiano, "інновація поєднує безпечні для харчових продуктів етикетки з казеїну з мікрочіпом p-Chip, який створює цифрових двійників для фізичних предметів. Ця мітка менша за крупинку солі та має високу міцність, забезпечуючи відстежуваність нового покоління". Вона надасть додаткову гарантію автентичності продукту в інтересах виробників, усього ланцюга дистрибуції та кінцевого споживача.

Виробник не уточнює, як саме це працює і що мається на увазі під відстежуванням. Малоймовірно, щоб такий малий за розміром чип міг передавати геолокацію у реальному часі для того, щоб бачити, куди рухається кожен окремий вантаж. Крім того, це може поставити під загрозу кінцевих споживачів, які будуть купувати сир у магазині та відносити його додому. Тому швидше всього мається на увазі звичайна можливість сканування. Тобто на кожному етапі транспортування, а також за іншої потреби в додатковій перевірці спеціальні пристрої зможуть виявити чип в оболонці, що й буде підтвердженням оригінального продукту.

Консорціум заявляє, що такі смартетикетки додадуть до ста тисяч голів сиру у другому кварталі 2022 року і це буде заключним етапом тестування технології. Після цього група визначить, чи варто залишати її як постійну частину виробництва сиру.