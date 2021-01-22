Два виробники смартфонів OnePlus і Oppo вирішили об'єднати свої R&D-лабораторії (відділи дослідження та розробки). Насправді, в цьому немає нічого дивного, адже обидва виробники входять до складу корпорації BBK Electronics.

OnePlus і Oppo стануть частиною Oga Group, метою якої є більш глибока інтеграція брендів OnePlus, Oppo і Realme, повідомляє 9to5google.

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R&D система між OnePlus і Oppo буде працювати за принципом Xiaomi і Redmi.

Мета об'єднання лабораторій

Таким чином виробники хочуть об'єднати та розвивати напрям апаратних особливостей смартфонів. Не виключено, що таким чином OnePlus і Oppo матимуть більше схожих характеристик.

"Ми хочемо максимально використовувати ресурси і забезпечити подальше зростання OnePlus. OnePlus буде продовжувати працювати незалежно і буде намагатися забезпечити існуючих і майбутніх користувачів найкращим досвідом експлуатації", – заявив представник OnePlus.

До речі, варто зауважити, що флагмани OnePlus 8 Pro і Oppo Find X2 Pro дійсно мають багато схожого. А бюджетники Nord N10 / N100 є майже копіями моделей Oppo і Realme.