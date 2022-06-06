Виробник встановить електрошокери на дронах, щоб зупинити стрілянину в школах США

Компанія Axon збирається встановити свої електрошокери Taser на дрони та продавати нові пристрої як ефективну зброю проти масшутингів. Ідея викликала критику навіть з боку власної консультативної ради з етики.

Компанія звертає особливу увагу на те, що це несмертельна зброя. Вона матиме дистанційне управління й зможе знешкодити стрілка менш ніж за 60 секунд. Засновник та генеральний директор Axon Рік Сміт упевнений: "Сьогодні єдина життєздатна відповідь масовому стрілку – це ще одна людина зі зброєю".

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Що відомо

Керувати безпілотником, за планами Axon, буде людина за допомогою гарнітури віртуальної реальності. Оператор дрона буде приймати рішення, чи використовувати електрошокер у кожному конкретному випадку. При цьому він повинен "погодиться взяти на себе юридичну і моральну відповідальність за будь-які ініційовані силові дії".

Консультативна рада з етики, створена компанією Axon в 2018 році для спостереження за роботою компанії над штучним інтелектом, попередила, що фірма поспішає з технологією. На її думку, "рішення Axon викликає глибокий жаль".

Рада з етики заявила, що ідея дрона, оснащеного електрошокером, була представлена ще понад рік тому, і після тривалих обговорень більшість членів проголосували проти навіть обмеженого пілотного проєкту. Ідея була відхилена в тому числі тому, що фірма має намір продавати технологію не тільки поліції.

Що цьому передувало:

Axon запропонувала нову розробку після наймасовішої за кількістю жертв стрілянині в школі за останні 10 років у США.

25 травня 2022 року озброєний Сальвадор Рамос убив 19 дітей і двох дорослих у початковій школі Робба невеликого містечка Ювалде, Техас.

Злочинець перебував у школі понад годину, перш ніж був застрелений.

, що рішення має рекомендаційний характер, і керівництво Axon не зобов'язане йому слідувати. Тому технологія все ще може вийти на ринок. Але в минулому все ж були випадки, коли вказівки Ради успішно запобігали запуску продуктів Axon. Наприклад, коли компанія розглядала можливість впровадження технології розпізнавання осіб в натільні камери поліції.