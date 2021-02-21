Компанія NZXT оголосила про відкликання у США та Канаді більш ніж 30 тисяч комп'ютерних корпусів H1. Кампанію запустили, коли з'ясувалося, що за певних умов корпус може самозайматися.

Чому корпуси почали самозайматися

Проблема полягала у металевих болтах, якими плата-райзер для PCI Express кріпиться до корпусу: вони можуть привести до короткого замикання і подальшого займання. Виглядає цей процес досить ефектно, однак це дуже небезпечно.

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Займання елементів у корпусі H1: дивіться відео

Хоча у заяві NZXT і американської Комісії з безпеки споживчих товарів і згадується слово "відкликання", насправді це формальність. Власникам корпусів пропонується просто відмовитися від їх використання та замовити спеціальний ремонтний набір.

За допомогою цього набору можна замінити проблемні деталі і продовжити безпечно використовувати корпус. Замість металевих болтів для кріплення райзера виробник пропонує використовувати пластикові.

Корпуси H1 продавалися у багатьох інших країнах, зокрема і в Україні, однак виробник відкликає лише корпуси продані у США та Канаді. Судячи з сайту NZXT, замовити ремонтний набір можуть не лише жителі США.