Виробник електронних сигарет викупив номер наукового журналу, щоб розповісти про їхню "користь"

Компанія Juul, яка займається виготовленням електронних сигарет, викупила весь номер наукового журналу, щоб опублікувати в ньому статті про користь своєї продукції. Компанії потрібно отримати дозвіл на діяльність у США і для цього вона опублікувала матеріали про те, що продукти Juul допомагають кинути згубну звичку.

Juul викупив номер журналу про здоров'я American Journal of Health Behavior. Компанія заплатила 51 тисячу доларів, щоб у ньому опублікували 11 досліджень, які пропонують докази, що продукти Juul допомагають кинути палити.

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Інформаційна кампанія Juul

Також компанія заплатила ще 6,5 тисячі доларів, щоб номер був доступний без підписки. Після цього три члени редакції подали заяви про звільнення.

З 26 авторів текстів 18 осіб працюють в Juul, або працювали під час дослідження.

П'ятеро – консультанти консалтингової фірми в галузі охорони здоров'я Pinney Associates, яка співпрацює з Juul на "ексклюзивних умовах".

Останні троє — працівники дослідницького центру, який провів дослідження за контрактом з Juul.

автори наводять досвід 55 тисяч дорослих, які користувалися продуктами Juul. Стверджується, до кінця дослідження залишилися тільки 17 тисяч, з них 58 відсотків кинули палити протягом року, ще 22 відсотки продовжили використовувати електронні та звичайні сигарети одночасно.

Дослідження, зрозуміло, фінансуються самою компанією, що й викликає сумнів у їхній правдивості.

Доля компанії

Компанія зараз знаходиться у складному становищі. Вона є учасницею масштабного скандалу – її звинуватили у тому, що вона свідомо продавала свої продукти неповнолітнім, чим спровокувала масштабний сплеск підліткового вейпінгу. Продажі внаслідок цього впали на 500 мільйонів доларів, кількість робочої сили скоротили на три чверті, а в 14 країнах діяльність компанії взагалі припинена. Тепер за Juul взялося ФБР.

В надії залишитись на ринку США виробник не шкодує грошей на інформаційні кампанії, щоб переконати FDA не забороняти продаж її продукції. Остаточне рішення буде прийняте 9 вересня. До цього часу Juul намагається зробити все, щоб довести, що її пристрої та нікотинові капсули корисні для громадського здоров'я як безпечніша альтернатива для курців.

Опоненти ж в той час звертають увагу, що популярність продукції Juul серед молодих людей, які ніколи не курили, призвела до того, що вони стали залежними від нікотину. Найбільші організації охорони здоров'я, включаючи Американську асоціацію серця, Американську асоціацію легенів, Американську академію педіатрії та Американське онкологічне товариство, попросили агентство відхилити заявку компанії на дозвіл.