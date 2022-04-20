Американська компанія виробляла датчики руху, камери відеоспостереження, розумні розетки, лампочки та інші прилади. І хоча в Україні про цей бренд навряд чи хтось чув, у Штатах він є одним з найпопулярніших у своїй галузі. Тому реакція на таке зникнення відповідна.

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Що відомо

Як повідомляє джерело, жодних анонсів чи попереджень про закриття не було.

Через відключення серверів порушилися залежні від "хмари" налаштування розумного будинку користувачів: всі підключені до нього пристрої, які коштують сотні доларів, перестали працювати.

Клієнти скаржаться, що сервіс не працює ще з 15 квітня, попри те, що на сторінці статусу компанії написано, начебто "всі сервіси онлайн".

Форуми компанії не працюють, ніхто не відповідає користувачам у соціальних мережах.

При цьому керівники Insteon, в тому числі генеральний директор Роб Лілленесс, видалили інформацію про компанію з облікових записів LinkedIn. Лілленес також видалив ім'я та фотографію зі свого профілю на LinkedIn.



Insteon Hub та додаток, який керує розумним домом / Фото Insteon

Insteon виробляв десятки девайсів, які управлялися через Insteon Hub. В його основі лежав власний мережевий протокол, що, за словами компанії, створювало більш надійну мережу. Однак саме через його використання в девайсах при відключенні серверів компанії всі вони в мить стали непотребом — компанія не залишила ні відкритого вихідного коду, ні документації.