Виробник преміальних тостерів оголосив про створення смартфона на базі Android

Компанія Balmuda, що спеціалізується на виробництві техніки для дому, має намір вийти на ринок смартфонів. За повідомленнями джерел мережі, компанія випустить смартфон на базі Android, але на даному етапі про цей пристрій мало що відомо.

Кожен хто намагався знайти дійсно якісний тостер, напевно чув про компанію Balmuda. Тостери японського виробника, вартість яких перевищує 300 доларів, стали культовою технікою через свій незвичний дизайну.

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Завдяки технології обробки хліба парою для додання тостам кращої текстури саме тостери цього бренду користуються чималим попитом та визнанням.

Аж ось стало відомо, що вендор має намір спробувати свої сили на ринку смартфонів, успішно вийти на який сьогодні справді непросте завдання.

Чому Balmuda вирішила вийти на ринок смартфонів

Варто відзначити, що Balmuda випускає не лише тостери, але й іншу техніку, у тому числі:

очищувачі повітря;

кондиціонери;

та вентилятори.

Однак у асортименті компанії немає схожих зі смартфами пристроїв, тому перспективи майбутньої новинки оцінити складно.

Генеральний директор Balmuda Ген Тера заявив, що майбутня новинка стане "не просто стильним пристроєм", а буде "відмінним смартфоном для повсякденного використання". Також відомо, що участь у розробці Android-смартфона з підтримкою мереж зв'язку п'ятого покоління (5G) від Balmuda приймає компанія Kyocera.

Що відомо про майбутній смартфон Balmuda

На жаль, японський виробник не розкрив подробиць щодо дизайну майбутнього смартфона і його технічних характеристик. Не виключено, що він стане ексклюзивним для японського ринку, однак у разі успіху виробник може піти далі.

Успішно вийти на ринок смартфонів вкрай складно, тому спостерігати за тим, як Balmuda спробує привернути увагу покупців буде цікаво.