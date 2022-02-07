Виробник пива залучив до своєї реклами роботів Boston Dynamics: запальне відео

Американський виробник пива Samuel Adams показав рекламний ролик з роботами Boston Dynamics. У ньому вони випивають і танцюють разом з охороною заводу.

Такого партнера обрали не випадково, адже обидві компанії є практично сусідами, базуючи своє виробництво у Бостоні. Про це наголошує навіть рекламний слоган: "Твій двоюрідний брат із Бостона".

Цікаво Boston Dynamics навчила роботів Atlas і Spot танцювати – ви маєте це побачити: відео

Про що ролик

Це відео компанія випустила до Super Bowl-2022 – фіналу чемпіонату з американського футболу (НФЛ).

У відео показано, як два охоронці під час нічної зміни на заводі Boston Dynamics вирішили відпочити й випити пива.

Несподівано до них приходить робопес Spot, і вони пропонують йому теж спробувати пиво Samuel Adams.

Після чого пива та роботів стає ще більше, зокрема приєднуються моделі Atlas, що стоять на двох ногах вертикально, а охоронці вирішують влаштувати цілу вечірку.

Роботи роблять сальто, виконують "місячну ходу", сканують себе на принтері, дають поради охоронцям.

Наприкінці в залах раптово вмикається світло і до приміщення заходять, судячи з усього, керівники заводу.

– Телефонуйте охороні, – каже жінка, яка щойно зайшла до кімнати на верхньому поверсі.

– Це і є охорона, – розгублено відповідає їй колега.

Рекламний ролик з роботами Boston Dynamics: відео

Подібні ролики вже, можна сказати, стали звичними для Boston Dynamics. Компанія регулярно публікує відео, на яких демонструє нові можливості своїх роботів, де вони долають смуги перешкод, танцюють наодинці й синхронно, роблять сальто та інші трюки. Крім того, часом роботи компанії опиняються на вулиці.