Компанії Китаю не поспішають виходити з ринку Росії попри ускладнення роботи й падіння вигоди, адже в такому випадку їм доведеться пояснювати свої дії перед своєю комуністичною владою, яка офіційно не засудила війну Росії проти України. Тому рішення DJI стало справжнім сюрпризом.

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DJI покидає Україну

Компанія, що є найбільшим у світі виробником дронів, тимчасово призупинила продажі та всю ділову активність як в Росії, так і в Україні.

Вона заявляє, що "відчуває відразу до будь-якого використання її дронів для заподіяння шкоди", і тимчасово призупиняє продажі в названих країнах, щоб допомогти гарантувати, що ніхто не використовує її дрони в бою.

Цей крок був зроблений через місяць після того, як Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації України, закликав DJI припинити продаж її продукції в Росії. Політик опублікував відкритий лист до виробника дронів у Twitter, в якому говориться, що Росія використовує продукти DJI для управління своїми ракетами, націленими на вбивство мирних жителів. Пізніше у компанії навіть визнали, що існують відеоролики, на яких видно, що Росія застосовує її продукцію у війні.

Пізніше у компанії навіть визнали, що існують відеоролики, на яких видно, що Росія застосовує її продукцію у війні. Крім того, в Україні компанію звинувачували у безпосередній підтримці військової агресії й передаванні даних про українську армію окупантам. Вона начебто обмежила можливості технології Aeroscope для української сторони, але не для російської, тим самим надавши окупантам перевагу, пише ITC.UA. Представники DJI заперечують будь-які звинувачення. За їхніми словами, компанія не має жодних інструментів для обмеження використання своєї продукції тією чи іншою стороною.

Вона начебто обмежила можливості технології Aeroscope для української сторони, але не для російської, тим самим надавши окупантам перевагу, пише ITC.UA. Представники DJI заперечують будь-які звинувачення. За їхніми словами, компанія не має жодних інструментів для обмеження використання своєї продукції тією чи іншою стороною. Після цих повідомлень два магазини у Нідерландах, а також німецька мережа магазинів електроніки по всій Європі MediaMarkt прибрали продукцію DJI зі своїх полиць.

Кілька днів тому DJI виступила із заявою, в якій засудила використання своєї продукції для заподіяння шкоди. Компанія запевняє, що не продає і не продаватиме безпілотники для військового використання і що всі дистриб'ютори погодилися не продавати її дрони клієнтам, які явно будуть використовувати її у військових цілях.

Ми ніколи не допустимо жодного використання наших продуктів для заподіяння шкоди, і ми будемо продовжувати прагнути поліпшити світ своєю роботою,

– написала компанія.

Навряд чи можна вірити цим словам, адже вкрай важко уявити, що магазини в Росії, особливо ті, що працюють в інтернеті, будуть запитувати кожного клієнта, для чого він купує дрон, і відмовляти тим, хто скаже, що відправить його на "спецоперацію". Ще важче уявити, як хтось із покупців каже правду, що з допомогою безпілотника убиватимуть мирне населення України. Особливо в умовах, коли опитування показують, що більшість росіян підтримують війну.

Формулювання, які використала DJI у своїх заявах, викликають деяке здивування з огляду те, що компанія з 2021 року знаходиться під санкціями США через те, що вона бере участь у китайському воєнно-промисловому комплексі та ймовірно причетна до утисків уйгурів. За даними американської влади, у Сіньцзян-Уйгурському автономному районі Китаю понад мільйон уйгурів та представників інших меншин утримуються в концентраційних таборах.