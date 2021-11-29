У Вірменії запустили унікальний радянський телескоп, який не працював 10 років
Джерело:Mir24
На заході Вірменії, після майже десятирічного простою запустили унікальний радіооптичний телескоп, відомий як дзеркальний телескоп Геруні. Зараз його тестують. Якщо результати будуть позитивні, фахівці зроблять висновки про його можливості й перспективи подальшого використання.
Телескоп РОТ-54/2.6 "законсервували" у 2012 році, коли стало ясно, що він потребує ремонту. Необхідну для цього суму оцінили у 25 мільйонів доларів. Тоді країна не могла собі дозволити такі витрати.
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Новий запуск
Статус РОТ-54/2.6 поки що не до кінця зрозумілий. Викладачка національного політехнічного університету Вірменії Аревік Саргсян, племінниця й учениця Парсі Геруні, який побудував телескоп, сьогодні продовжує доглядати за унікальною системою. Вона стверджує, що на телескопі вже провели два тести.
- Перший тривав 24 години: під час нього інструмент записував добовий огляд неба в радіодіапазоні.
- В рамках другого вчені двічі з перервою в 13 днів спостерігали шматочок неба поблизу радіоджерела в сузір'ї Лебідь (Туманність Вуаль).
За підсумками пробних включень фахівці зробили висновок, що антена може працювати навіть у нинішньому стані. Але весь науково-технічний комплекс Наукового центру Арагаца вимагає реставрації інфраструктури, модернізації обладнання і, природно, фінансування. Чи виділять на нього кошти, досі неясно. Співробітники Наукового центру Арагаца сподіваються на суспільний резонанс.
Телескоп Геруні – що про нього відомо
- Гігантська структура розташована на схилі гори Арагац в західній частині Вірменії.
- Вона являє собою напівсферичне нерухоме дзеркало діаметром 54 метри з розміщеним над ним рухомим фокусуючим (так званим оптичним) дзеркалом діаметром 2,6 метра.
- Ключова особливість цього наукового інструменту – висока роздільна здатність при роботі з сигналами в декількох вузьких діапазонах довжин хвиль.
- Телескоп створювали за проєктом вченого вірменського походження Паріса Мисаковича Геруні.
- Ідея відрізнялася новизною і обіцяла не тільки дати радянським астрофізикам унікальний інструмент, а й посприяти розвитку місцевого науково-технічного комплексу в Арагацотнській області Вірменії.
- Будівництво РОТ-54/2.6 завершили в 1985 році, а вже в 1986-му на ньому почалися наукові спостереження.