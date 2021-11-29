Телескоп РОТ-54/2.6 "законсервували" у 2012 році, коли стало ясно, що він потребує ремонту. Необхідну для цього суму оцінили у 25 мільйонів доларів. Тоді країна не могла собі дозволити такі витрати.

Цікаво У Великому адронному колайдері зафіксували невловиму частинку нейтрино

Новий запуск

Статус РОТ-54/2.6 поки що не до кінця зрозумілий. Викладачка національного політехнічного університету Вірменії Аревік Саргсян, племінниця й учениця Парсі Геруні, який побудував телескоп, сьогодні продовжує доглядати за унікальною системою. Вона стверджує, що на телескопі вже провели два тести.

Перший тривав 24 години: під час нього інструмент записував добовий огляд неба в радіодіапазоні.

В рамках другого вчені двічі з перервою в 13 днів спостерігали шматочок неба поблизу радіоджерела в сузір'ї Лебідь (Туманність Вуаль).

За підсумками пробних включень фахівці зробили висновок, що антена може працювати навіть у нинішньому стані. Але весь науково-технічний комплекс Наукового центру Арагаца вимагає реставрації інфраструктури, модернізації обладнання і, природно, фінансування. Чи виділять на нього кошти, досі неясно. Співробітники Наукового центру Арагаца сподіваються на суспільний резонанс.

Телескоп Геруні – що про нього відомо