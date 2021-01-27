Каліфорнійська компанія Virgin Orbit відправить на навколоземну орбіту перший супутник ВВС Нідерландів під назвою BRIK-II. Супутник стане випробувальним майданчиком для різних комунікаційних і військових операцій.

Джерело: Virgin Orbit

Місія стане однією з перших комерційних операцій Virgin Orbit. Супутник запустять в 2021 року. Разом з ним на ракеті LauncherOne у космос відправиться додаткове корисне навантаження від Міністерства оборони США в рамках Програми космічних випробувань.

Цікаво Virgin Orbit вперше запустила супутники у космос: відео

Місія дозволить Virgin Orbit продемонструвати свої можливості "інтеграції з пізнім завантаженням" – компанія спробує додати корисне навантаження в свою ракету LauncherOne безпосередньо перед запуском.

Практика пізнього завантаження критично важлива для виконання швидкого запуску. Після цього експерименту Virgin Orbit і ВПС Нідерландів проаналізують результати і інвентаризують їх для інших союзних партнерів,

– зазначили у компанії.

Для цього конкретного польоту немає необхідності виконувати інтеграцію з пізньої завантаженням, так як часу для виконання замовлення досить, проте, як вказують в Virgin Orbit, це дозволить проілюструвати, ніж послуги компанії відрізняються від інших на ринку запуску, таких як Rocket Lab і SpaceX.

Virgin Orbit запустить супутник з Повітряно-космічного порту Мохаве в Каліфорнії.

Що за супутник

Brik-II розроблений у співпраці з голландською космічною інженерною компанією Innovative Solutions in Space (ISIS), ВПС країни і Делфтським технічним університетом. Відповідний контракт сторони підписали 30 листопада 2017 року. Малий супутник типу CubeSat названий на честь першого літака Королівських ВПС Нідерландів – Brik.



Супутник Brik-II