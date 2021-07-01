Virgin Orbit Річарда Бренсона запустила супутники прямо з літака Boeing 747

Компанія Virgin Orbit підприємця Річарда Бренсона вперше запустила ракету з комерційними супутниками прямо з літака Boeing 747. Це також перша місія, яку Virgin Orbit показує в прямому ефірі.

Ракета стартувала з модифікованого літака Boeing 747 під назвою Cosmic Girl. Після запуску вона досягла космосу.

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Що відомо про новий спосіб запуску

На борту LauncherOne несла сім супутників для трьох клієнтів:

військовий супутник для Нідерландів,

чотири супутники для програми міноборони США,

два супутники з 14 запланованих для польської компанії SatRevolution для спостереження за Землею.

У 2021 році Virgin Orbit планує ще мінімум одну місію. Конкретну дату не називають. У 2022 році компанія очікує шість запусків.

Підхід Virgin Orbit відрізняється від традиційного вертикального запуску ракет, який використовують, наприклад, SpaceX і Rocket Lab. Компанія розраховує, що це дасть їй більше гнучкості, оскільки вона зможе запускати супутники практично з будь-якої злітно-посадкової смуги.

Virgin Orbit вперше успішно запустила ракету LauncherOne з літака Boeing 747 у січні 2021 року. Тоді компанія вивела десять супутників NASA на орбіту.

Дивіться ефір запуску ракети: відео