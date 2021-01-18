Гібридний літак Cosmic Girl компанії Virgin Orbit запустив ракету LauncherOne над Тихим океаном. Корисне навантаження ракети становило дев'ять об'єктів NASA і декількох університетів, більшість з яких запускали кубсати та інші крихітні орбітальні апарати.

Virgin Orbit отримала підтримку NASA у рамках програми Venture Class Launch Services, призначеної для вивчення нових, більш дешевих, методів доставки корисних навантажень у космос. Відтак Virgin Orbit вперше доставила у космос супутники замовників.

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У чому особливості запуску ракет Virgin Orbit

Унікальність системи запуску Virgin Orbit полягає у тому, що вона може використовувати традиційні злітно-посадкові смуги завдяки впровадженню літаків-носіїв. Це повинно забезпечити гнучкість з точки зору місця запуску, дозволяючи реагувати на потреби клієнтів з точки зору географії. Успіх компанії дозволить їй пропонувати свої послуги на регулярній основі.

Компанію вже привітав з успішним запуском глава SpaceX Ілон Маск.

Congratulations! — Elon Musk (@elonmusk) January 18, 2021

Запуск Virgin Orbit, відео:

Попередній демонстраційний запуск Virgin Orbit у кінці травня завершився невдачею. Тоді ракета LauncherOne ініціювала автоматичне блокування роботи своїх двигунів незабаром після від'єднання від літака-носія Cosmic Girl. Зв'язок з ракетою був втрачений. Екіпаж літака-носія не постраждав і успішно повернувся на аеродром. Сама ракета, швидше за все, загорілася і впала в прибережні води.