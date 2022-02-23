Virgin Hyperloop передумала возити пасажирів і звільнила половину працівників
23 лютого 2022 , 22:02Читать новость на русском
Джерело:The Financial Times
Компанія Virgin Hyperloop відмовилася від ідеї підготувати свою систему швидкісних транспортних засобів для використання пасажирами. Натомість зосередяться на перевезенні вантажів.
Представник компанії підтвердив джерелу, що в бізнесі відбуваються зміни. Цьому сприяють проблеми з ланцюжком поставок і COVID.
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Що відбувається
- З моменту свого заснування компанія вдосконалювала систему для перевезення пасажирів і вантажів у спеціальних вакуумних трубах-тунелях з величезною швидкістю, яка досягається завдяки відсутності опору повітря всередині тунелів.
- Наприклад, у 2020 році у Південній Кореї капсулу Hyperloop розігнали до рекордних 1019 кілометрів за годину.
- Однак тепер двоє уже колишніх співробітників, які втратили роботу, розповіли FT, що на останній відеоконференції оголосили про звільнення великої кількості людей і зміну напрямку роботи.
- Видання не уточнює, скільки всього співробітників в компанії, але пише, що звільнили приблизно половину з них.
- Деякі джерела вказують число звільнених – 111.
Проєктні зображення капсули Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop
- Усе це означає, що компанія не відмовляється від технології повністю і без замовлень вона не залишиться.
- Свого часу концепція викликала інтерес логістичного гіганта DP World, що належить Дубаю і володіє портами. Компанія інвестувала в цю технологію і наразі володіє контрольним пакетом акцій Virgin Hyperloop.
- У 2018 році було запущено суббренд Cargospeed, призначений для перевезення вантажів.
Проєктні зображення капсули Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop