Представник компанії підтвердив джерелу, що в бізнесі відбуваються зміни. Цьому сприяють проблеми з ланцюжком поставок і COVID.

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Що відбувається

З моменту свого заснування компанія вдосконалювала систему для перевезення пасажирів і вантажів у спеціальних вакуумних трубах-тунелях з величезною швидкістю, яка досягається завдяки відсутності опору повітря всередині тунелів.

Наприклад, у 2020 році у Південній Кореї капсулу Hyperloop розігнали до рекордних 1019 кілометрів за годину.

Однак тепер двоє уже колишніх співробітників, які втратили роботу, розповіли FT, що на останній відеоконференції оголосили про звільнення великої кількості людей і зміну напрямку роботи.

і зміну напрямку роботи. Видання не уточнює, скільки всього співробітників в компанії, але пише, що звільнили приблизно половину з них.

Деякі джерела вказують число звільнених – 111.



Проєктні зображення капсули Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop

Усе це означає, що компанія не відмовляється від технології повністю і без замовлень вона не залишиться.

Свого часу концепція викликала інтерес логістичного гіганта DP World, що належить Дубаю і володіє портами. Компанія інвестувала в цю технологію і наразі володіє контрольним пакетом акцій Virgin Hyperloop.

У 2018 році було запущено суббренд Cargospeed, призначений для перевезення вантажів.



Проєктні зображення капсули Hyperloop / Фото Virgin Hyperloop