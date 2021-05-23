Як проходив політ Virgin Galactic

Літак-носій VMS Eve компанії Virgin вилетів з космодрому "Америка" у штаті Нью-Мексико з VSS Unity на борту. Приблизно за десять хвилин до його запуску VSS Unity перейшов на живлення від власної батареї, провів контроль польоту і перевірку бортової електрики.

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Після того, як корабель відстикувався від літака-носія, пілоти запустили ракетний двигун, а потім вимкнули його через кілька хвилин, оскільки цього імпульсу було досить, щоб досягти космосу.

VSS Unity набрав швидкість в 3675,13 км/г і досяг космосу на висоті трохи більше 89 кілометрів. Після досягнення максимальної висоти корабель зробив плавний розворот і повернувся у атмосферу Землі. VSS Unity приземлився на ту ж злітно-посадкову смугу, на якій почався його політ.

Що Virgin Galactic робитиме далі

Генеральний директор Virgin Galactic наголосив, що політ продемонстрував елегантність та безпеку, властиві космічній системі компанії, а також став для неї великим кроком вперед. Компанія пообіцяла негайно приступити до обробки даних, зібраних у ході польоту.

Політ, у ході якого також була доставлена ​​дослідницьке навантаження для програми NASA Flight Opportunites, є останнім кроком Virgin Galactic до реалізації програми космічного туризму.

Компанія вже розмістила для бронювання приблизно 600 квитків на космічні польоти , вартістю близько 250 тисяч доларів кожен .

, вартістю близько . VSS Unity може перевозити до шести пасажирів і двох пілотів.

Випробування VSS Unity

Це був третій космічний політ Virgin Galactic. Перші два відбулися у кінці 2018 і початку 2019 року. Першу спробу польоту з космодрому в Нью-Мексико компанія зробила у 2020 році, проте її довелося перервати після того, як двигун VSS Unity відключився до того, як корабель повинен був повертатися на Землю.

Під час свого звіту про прибутки й збитки 10 травня цього року Virgin Galactic заявила, що на 2021 рік у неї заплановано загалом чотири космічні польоти.

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