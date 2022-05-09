Virgin Galactic відклала комерційні суборбітальні польоти: назвали нову дату

Компанія Virgin Galactic, що належить мільярдеру Річарду Бренсону, в черговий раз перенесла запуск комерційних польотів з туристами. Про причини зміни планів – далі.

Це не перше перенесення запуску комерційних польотів з туристами. Раніше компанія повідомляла, що хоче розпочати повноцінну роботу з клієнтами вже у 2022 році.

Раніше Virgin Galactic планує відновити туристичні польоти до межі космосу у 2022 році

Що відомо

Компанія відклала перший політ на наступний рік через проблеми з поставками комплектуючих і брак співробітників.

У релізі про доходи компанії за перший квартал 5 травня Virgin Galactic повідомила, що планує почати комерційні польоти свого космоплана VSS Unity в першому кварталі 2023 року після завершення модернізації апарату і VMS Eve, літака-носія WhiteKnightTwo.

після завершення модернізації апарату і VMS Eve, літака-носія WhiteKnightTwo. Спочатку компанія планувала почати польоти в четвертому кварталі 2022 року, і цей графік вона підтвердила в лютому, опублікувавши фінансові результати за 2021 рік.

Компанія також повідомила, що її чистий збиток за перший квартал скоротився до 93 мільйонів доларів у порівнянні з чистим збитком у 130 мільйонів доларів у першому кварталі 2021 року. Виручка за перший квартал 2022 року склала 319 тисяч доларів.

Зараз у компанії в черзі 800 клієнтів, навіть попри те, що ціна квитка істотно зросла і становить тепер 450 тисяч.

На початку 2023 року Virgin Galactic має намір довести число бажаючих злітати в космос до 1000 осіб. Квитки поки дорожчати не будуть.

Нагадаємо, перший повноцінний суборбітальний політ корабля VSS Unity типу SpaceShipTwo відбувся 11 липня 2021 року. На борту серед інших перебував керівник компанії Річард Бренсон. Попри технічні труднощі, про які стало відомо пізніше, випробування в цілому визнали успішними. У середині лютого повідомлялось, що кожен квиток оцінили в 450 000 доларів. Депозит при цьому складає 150 000 доларів. Ті, хто купив квиток, зможуть вступити до спільноти Future Astronaut. Компанія обіцяє членам спільноти доступ до "подій, які не можна купити за гроші, поїздок і заходів для підготовки до космосу". Кілька днів до польоту туристи будуть жити в готелі на космодромі "Америка" в США в штаті Нью-Мексико.