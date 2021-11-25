Мешканка Антигуа та Барбуда виграла у лотереї два квитки від Virgin Galactic на політ у космос
Джерело:The Verge
Мешканка острівної держави Антигуа та Барбуда у Карибському морі виграла два квитки на суборбітальний політ на борту космоплану компанії Virgin Galactic. Глава компанії сам зв'язався з переможницею.
Про перемогу у лотереї жінці особисто повідомив засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон. Переможниця лотереї сказала, що завжди мріяла потрапити до космосу. Вона сподівається взяти із собою у політ доньку, яка вивчає астрофізику.
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Благодійна лотерея
Лотерея Virgin Galactic проводилася разом з організацією Omaze. Як зазначено на її сайті, це платформа для збору благодійних коштів, яка "надає шанс виграти неповторний досвід та призи". Вона співпрацює з різними благодійними організаціями під час збору коштів, залучаючи громадськість можливістю виграти дорогий товар чи послугу.
У зборі благодійних засобів кампанії Virgin Galactic взяло участь понад 164 тисяч осіб. Метою організаторів було залучення 1,7 мільйона доларів. Гроші будуть спрямовані на програму з підготовки космонавтів, яка гарантує інклюзивне майбутнє при освоєнні космосу.Цікавий факт! Кейша С. (переможниця лотереї) – перша представниця країн Карибського басейну у співтоваристві астронавтів компанії Virgin Galactic.
- У липні цього року глава Virgin Galactic сам здійснив суборбітальний політ на розробленому компанією космоплані в рамках місії Unity 22.
- Апарат досяг висоти 86 кілометрів. ВПС США вважають, що ця точка знаходиться за межею верхніх шарів атмосфери Землі, тобто у космосі.
- Водночас вона розташована нижче лінії Кармана на висоті близько 100 кілометрів, яка є межею космосу за класифікацією Міжнародної авіаційної федерації.