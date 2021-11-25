Про перемогу у лотереї жінці особисто повідомив засновник Virgin Galactic мільярдер Річард Бренсон. Переможниця лотереї сказала, що завжди мріяла потрапити до космосу. Вона сподівається взяти із собою у політ доньку, яка вивчає астрофізику.

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Благодійна лотерея

Лотерея Virgin Galactic проводилася разом з організацією Omaze. Як зазначено на її сайті, це платформа для збору благодійних коштів, яка "надає шанс виграти неповторний досвід та призи". Вона співпрацює з різними благодійними організаціями під час збору коштів, залучаючи громадськість можливістю виграти дорогий товар чи послугу.

У зборі благодійних засобів кампанії Virgin Galactic взяло участь понад 164 тисяч осіб. Метою організаторів було залучення 1,7 мільйона доларів. Гроші будуть спрямовані на програму з підготовки космонавтів, яка гарантує інклюзивне майбутнє при освоєнні космосу.

Цікавий факт! Кейша С. (переможниця лотереї) – перша представниця країн Карибського басейну у співтоваристві астронавтів компанії Virgin Galactic.