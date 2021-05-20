Virgin Galactic проведе черговий тестовий запуск

Компанія мільярдера Річарда Бренсона Virgin Galactic планує провести черговий тестовий політ свого корабля SpaceShipTwo. Про це стало відомо із сторінки компанії у твітері.

Як повідомляє компанія, суборбітальний політ відбудеться 22 травня 2021 року. Все, звісно, залежить від погодних умов. Двофюзеляжний літак-носій White Knight Two підніметься, маючи пристикованим літак SpaceShipTwo, який має назву VSS Unity. На борту будуть присутні два пілоти та корисне навантаження NASA за програмою Flight Opportunities.

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Що підготувала компанія у 2021 році

Virgin Galactic запланувала 4 випробувальні польоти у 2021 році.