Як повідомляє компанія, суборбітальний політ відбудеться 22 травня 2021 року. Все, звісно, залежить від погодних умов. Двофюзеляжний літак-носій White Knight Two підніметься, маючи пристикованим літак SpaceShipTwo, який має назву VSS Unity. На борту будуть присутні два пілоти та корисне навантаження NASA за програмою Flight Opportunities.
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Що підготувала компанія у 2021 році
Virgin Galactic запланувала 4 випробувальні польоти у 2021 році.
- Перший політ відбудеться 22 травня з двома пілотами та корисним навантаженням від NASA.
- У другому польоті будуть присутні 2 пілоти та 4 пасажири. Але це будуть не туристи, а спеціалісти компанії, які мають перевірити зручність крісел та характеристики салону під час реального польоту.
- У третьому польоті візьме участь сам глава компанії Річард Бренсон.
- Четвертий політ в році стане комерційним та принесе компанії 2 мільйони доларів прибутку. Політ відбудеться в інтересах ВПС Італії. На борту будуть присутні спеціалісти по корисному навантаженню, які проведуть досліди в умовах мікрогравітації.