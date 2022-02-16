Щоб забронювати квиток, треба заплатити депозит. Решту суми можна перевести перед польотом, оголосила компанія. Заявки приймають на сайті.

Цікаво Річард Бренсон закликав світових бізнес-лідерів об'єднатись і відстояти суверенітет України

Скільки коштує подорож у космос

Кожен квиток оцінили в 450 000 доларів.

Депозит при цьому складає 150 000 доларів.

Ті, хто купив квиток, зможуть вступити до спільноти Future Astronaut. Компанія обіцяє членам спільноти доступ до "подій, які не можна купити за гроші, поїздок і заходів для підготовки до космосу".

Кілька днів до польоту туристи будуть жити в готелі на космодромі "Америка" в США в штаті Нью-Мексико.

Перший політ запланований на кінець вересня 2022 року.

Політ триватиме півтори години, клієнтам обіцяють кілька хвилин у невагомості. Літак-носій підніме космічний корабель в небо, потім корабель від нього відокремиться і запустить ракетний двигун на 60 секунд — поки корабель не вийде за межі земної атмосфери.

Варто зазначити, що фраза "подорож у космос" є деяким перебільшенням з боку компанії. Адже фактично корабель не долає загальноприйняту серед науковців межу космосу – Лінію Кармана, яка знаходиться на висоті 100 кілометрів над рівнем моря. Корабель Virgin Galactic підіймається на висоту 80 – 90 кілометрів. Принаймні такої висоти він досяг під час випробувального польоту 11 липня 2021 року, участь в якому взяв сам засновник компанії Річард Бренсон.