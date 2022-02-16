Щоб забронювати квиток, треба заплатити депозит. Решту суми можна перевести перед польотом, оголосила компанія. Заявки приймають на сайті.
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Скільки коштує подорож у космос
- Кожен квиток оцінили в 450 000 доларів.
- Депозит при цьому складає 150 000 доларів.
- Ті, хто купив квиток, зможуть вступити до спільноти Future Astronaut. Компанія обіцяє членам спільноти доступ до "подій, які не можна купити за гроші, поїздок і заходів для підготовки до космосу".
- Кілька днів до польоту туристи будуть жити в готелі на космодромі "Америка" в США в штаті Нью-Мексико.
- Перший політ запланований на кінець вересня 2022 року.
Політ триватиме півтори години, клієнтам обіцяють кілька хвилин у невагомості. Літак-носій підніме космічний корабель в небо, потім корабель від нього відокремиться і запустить ракетний двигун на 60 секунд — поки корабель не вийде за межі земної атмосфери.
Варто зазначити, що фраза "подорож у космос" є деяким перебільшенням з боку компанії. Адже фактично корабель не долає загальноприйняту серед науковців межу космосу – Лінію Кармана, яка знаходиться на висоті 100 кілометрів над рівнем моря. Корабель Virgin Galactic підіймається на висоту 80 – 90 кілометрів. Принаймні такої висоти він досяг під час випробувального польоту 11 липня 2021 року, участь в якому взяв сам засновник компанії Річард Бренсон.