Virgin Galactic представить новий корабель 30 березня, але космічний туризм відкладається

Компанія Virgin Galactic британського мільярдера Річарда Бренсона планувала у цьому році почати туристичні польоти в космос. Однак через невдалиі випробування корабля VSS Unity у грудні минулого року і перенесення тестових польотів від цих планів довелося відмовитися.

Virgin Galactic перенесла перший туристичний політ у космос на 2022 рік, але новий корабель SpaceShip 3 офіційно представлять вже 30 березня.

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Нові випробування VSS Unity

Генеральний директор Virgin Galactic Майкл Колглейзер заявив про те, що такі льотні випробування корабля, який буде доставляти туристів у космос, відбудуться вже у травні цього року. Очевидно, що з таким графіком льотних випробувань компанія просто не встигне виконати усі заплановані заходи, необхідні для початку проведення комерційних польотів. Тестовий політ з пілотом повинен відбутися влітку або восени цього року, після чого сам корабель SpaceShipTwo і літак WhiteKnightTwo, з якого здійснюється запуск, пройдуть модернізацію протягом чотирьох місяців.

Однак надовго йти в тінь Virgin Galactic не має наміру. Згідно з зображенням на тизері, яке було опубліковано в офіційному акаунті компанії у мережі Twitter, 30 березня Virgin Galactic офіційно представить новий космічний корабель SpaceShip 3. Це означає, що компанія продовжує прикладати зусилля для того, щоб почати регулярні комерційні туристичні польоти у космос.