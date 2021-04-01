Virgin Galactic займається розробкою космопланів серії SpaceShip для надання послуг космічного туризму. Випробування апаратів проводяться з початку 2000-х років. Зокрема, прототип космоплана SpaceShipOne здійснив перший політ у 2003 році. У 2010 році в повітря вперше піднявся космоплан SpaceShipTwo, який отримав назву VSS Enterprise. У 2014 році він розбився під час льотних випробувань.

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У 2018 році космоплан SpaceShipTwo, названий VSS Unity, під час чергового випробувального польоту піднявся на висоту 82,7 кілометра. Апарат піднявся вище 80 кілометрів, висоти, яку Virgin Galactic називає кордоном космосу. Під час випробувань космоплан на висоту 15 кілометрів підняв літак-носій WhiteKnightTwo.

Оновлений космоплан VSS Imagine

Представлений 30 березня 2021 року космоплан SpaceShip 3 не має значних технічних відмінностей від SpaceShipTwo. Планер нового космоплана має дзеркальне покриття. За твердженням компанії, він покликаний доставляти естетичну насолоду глядачам, а також захищати планер космоплана від нагрівання. Крім того, бортове обладнання VSS Imagine виконано за модульним принципом, що має полегшити технічне обслуговування і ремонт космоплана.

Щодо інших відмінностей SpaceShip 3 від SpaceShipTwo розробники не згадують. Космоплани Virgin Galactic призначені для коротких туристичних польотів у космос без виходу на орбіту. Запуск космоплана відбувається в два етапи. Спочатку на висоту 15 кілометрів його піднімає літак-носій, після чого апарат включає власний двигун і продовжує політ самостійно. По завершенні польоту космоплан приземляється на космодромі старту.

Космопланн VSS Imagine: дивіться відео

Космоплан SpaceShipTwo розрахований на перевезення шести пасажирів. До складу екіпажу апарата входять два пілоти. Virgin Galactic розраховує почати надавати послуги коротких туристичних космічних польотів в 2022 році.