Virgin Galactic зібрала найефектніші моменти суборбітального польоту в одне відео

Компанія Virgin Galactic показала на відео, як екіпаж Unity 22 разом з главою компанії Річардом Бренсоном злітав до кордону космосу. Камери встановили у кабіні космічного апарату і на літаку-носії.

У відеоролику показали основні моменти 90-хвилинного польоту в суборбітальний простір. Він успішно відбувся в неділю 11 липня з космодрому Америка в Нью-Мексико.

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Як відбувався політ

70-річний Бренсон здійснив свою дитячу мрію і побував на кордоні космосу.

У 2004 році він заснував Virgin Galactic, щоб відкрити можливість приватних космічних польотів для більшої кількості людей. Хоча ціни на квитки складають 250 000 доларів за місце, у компанії вже заявляють про чергу з охочих повторити цей унікальний досвід.

Як відбувався політ Unity 22: відео

"Ласкаво просимо!" — оголошує пілот, коли корабель досягає цілі. Далі ми бачимо реакцію пасажирів на невагомість. Як повідомили у компанії, екіпаж перебував на висоті 86 тисяч метрів.

– не космічний корабель, а ракетоплан. Він не може вийти на орбіту Землі, але може досягти верхньої межі космічного кордону, яким вважається висота у 100 кілометрів над поверхнею Землі.

Політ Бренсона став першим повноцінним рейсом для цього апарата. Раніше він літав тільки з пілотами, але не з повним завантаженням і повноцінним екіпажем. Таким чином, мільярдер обігнав Джеффа Безоса і його компанію Blue Origin, яка запланувала старт на кораблі New Shepard всього на тиждень пізніше — 20 липня.

Також компанія оголосила розіграш двох квитків на політ наступного року.