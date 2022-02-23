Virgin Galactic належить британському підприємцю Річарду Бренсону. Компанія пропонує суборбітальний літак SpaceShipTwo для польотів до межі з космосом. У жовтні 2021 року у Virgin Galactic повідомили, що вони починають етап технічного обслуговування. У третьому кварталі 2022 року вони мають завершитися й нарешті почнуться туристичні польоти.

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Річард Бренсон біля суборбітального літака SpaceShipTwo / Фото Virgin Galactic Flickr

Туристичні польоти та збитки

Часті туристичні польоти SpaceShipTwo життєво необхідні для Virgin Galactic. Річ у тому, що у 2020 – 2021 роках компанія заробила 2,5 мільйона доларів. А витратила 1 мільярд доларів. Зважаючи на це, компанії терміново потрібно заробляти гроші.

Але й тут не все так добре. Мова йде про те, що уже десятки людей купили квитки на польоти й спочатку Virgin Galactic має запустити саме їх. Тобто, під час цих польотів компанія отримає менше коштів, адже квитки або повністю оплачені, або був внесений депозит.

Зверніть увагу! Вартість туристичного польоту на SpaceShipTwo становить 450 тисяч доларів. Щоб забронювати місце потрібно внести депозит на суму 150 тисяч доларів.

Можливість заробітку ускладнюється технічними особливостями літаків:

Компанія має один апарат SpaceShipTwo, який називається Unity – він зможе здійснювати один політ на місяць.

Очікується, що до кінця 2022 року буде готовий літак SpaceShipThree під назвою Imagine, який зможе здійснювати два польоти на місяць.

У компанії повідомляли, що понад 100 людей вже придбали квитки. Ймовірно, вони забронювали їх, тобто – сплатили 150 тисяч доларів, а не всю суму. Зважаючи на обмеження у кількості польотів на місяць та на збитки в 1 мільярд доларів, Virgin Galactic буде дуже тяжко "стати на ноги". Редактор порталу ArsTechnica Ерік Бергер порахував, що для цього необхідно здійснювати рейс кожні три дні, що нереально.