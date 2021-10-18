Virgin Galactic перенесла туристичні суборбітальні польоти на 2022 рік: нова дата старту місій

Компанія Річарда Бренсона змістила старт комерційних суборбітальних польотів на четвертий квартал наступного року. Це пов'язано з доопрацюванням обладнання та новими тестами.

Чому Virgin Galactic перенесла туристичні польоти на суборбіту

Згідно із заявою компанії Бренсона, програму з доопрацювання почали на місяць пізніше, ніж припускали, а старт комерційних послуг перенесли на четвертий квартал 2022 року.

Якщо пропустили Капітан Кірк у космосі: Blue Origin Джеффа Безоса успішно здійснила другу туристичну місію

За цей час компанія проведе тестову місію Unity-23 за контрактом з ВПС Італії. На борту космічного корабля перебуватимуть у тому числі італійські льотчики. Точна дата місії наразі невідома.

Початок ери туристичних космічних польотів

11 липня 2021 року Virgin Galactic провела суборбітальний політ корабля VSS Unity типу SpaceShipTwo. На борту серед інших перебував керівник компанії Річард Бренсон. Попри технічні труднощі, про які стало відомо пізніше, випробування в цілому визнали успішними.

Впевнено рухається вперед і конкурент Virgin Galactic – Blue Origin. Нещодавно компанія здійснила вже другий запуск космічного корабля New Shepard з людьми на борту. Серед туристів був 90-річний актор Вільям Шетнер (капітан Кірк із "Зоряного шляху").