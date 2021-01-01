Випустили 25,3-дюймовий монітор на основі електронних чорнил
Екрани з електронними чорнилами (E Ink) найбільше відомі у використанні електронних книг. Хоча в останні роки такі панелі все активніше використовуються і в інших девайсах. Зараз компанія Dasung випустила монітор з екраном E Ink.
Це повноцінний дисплей з діагоналлю 25,3 дюйма. Його назва – Dasung Paperlike 253. Аналог такого монітора на ринку ми ще не бачили.
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Нагадаємо, компанія Dasung, яка спеціалізується на пристроях з електронним папером.
Що ще цікавого
Paperlike 253 оснащений панеллю E Ink діагоналлю 25,3 дюйма з роздільною здатністю 3200 х 1800 пікселів. Тобто щільність пікселів тут становить 145 на дюйм.
Монітор Dasung Paperlike 253: відео
Дисплей здатний відображати 16 відтінків сірого. Щоправда, на яку аудиторію розраховані такі характеристики – поки не дуже зрозуміло.
Ціна
Продажі монітора стартують у 2021 році. Точної вартості поки не озвучено. Втім, якщо згадати, що 13-дюймовий монітор цього виробника оцінили у 1000 доларів, то новинка коштуватиме дуже дорого.
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