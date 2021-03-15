Випуск AirPods 3 відклали, продажі фірмових навушників Apple падають

Численні витоки інсайдерів повідомляли, що AirPods 3 мають офіційно презентувати наприкінці березня. Однак, продажі чинних моделей почали падати, тож вихід AirPods 3 буде відкладено.

Масове виробництво AirPods 3 почнеться лише у третьому кварталі 2021 року. Принаймні такі дані надає відомий аналітик Мінг-Чі Куо. Він добре відомий своїми точними прогнозами про техніку Apple.

До теми Неанонсовані навушники AirPods 3 засвітились на "живих" фото

Чому випуск відкладають

Як каже аналітик, причина у зниженні популярності моделей навушників Apple, які вже є на ринку. Зокрема, поставки AirPods з першого по третій квартал 2021 року скоротяться приблизно на 25%.

Куо пояснює скорочення поставок AirPods посиленням конкуренції. На ринку вже дуже багато недорогих бездротових навушників. Тож аби поліпшити продаж AirPods, виробникові доведеться додавати інновації.

Якщо масове виробництво стартує тільки в третьому кварталі, то у продаж AirPods 3 надійдуть лише у восени.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що AirPods 3 презентують 23 березня під час весняної презентації Apple. Щоправда, дату цієї презентації поки теж не має офіційного підтвердження.