Випробування Росією протисупутникової зброї створює загрози на орбіті й сьогодні

Кількість космічного сміття регулярно зростає. Поки одні країни намагаються цьому запобігти, інші, наприклад, Росія, сприяють цьому, збільшуючи кількість небезпечних уламків у космосі.

Мова йде про випробовування Росією протисупутникової зброї у листопаді 2021 року. Тоді спеціальною ракетою був знищений супутник "Космос-1408". Це спричинило утворення сотень уламків на низькій навколоземній орбіті. Це, відповідно, створило загрозу як для автоматичних космічних апаратів, так й для МКС та Китайської космічної станції. Небезпека зіткнення зберігається й до сьогодні, про що свідчать дослідження.

Читайте на сайті Росія підтвердила випробування протисупутникової зброї й цинічно заперечила загрозу МКС



Діаграма, що демонструє піки зближень уламків "Космос-1408" з робочими супутниками / Фото Space News

Загроза зіткнення

Повідомляється, що через специфіку орбіти знищеного "Космос-1408" будуть відбуватися тисячі небезпечних зближень уламків з робочими супутниками. Наприклад, лише у перший тиждень квітня 2022 року відбудеться близько 40 тисяч таких зближень. 5 квітня 2022 року очікується до 14 тисяч зближень уламків із супутниками.

Далі буде лише гірше. Річ у тому, що "Космос-1408" перебував на орбіті з нахилом 82,3 градуса. Через так звану процесію орбіта уламків буде змінюватися, "перекриваючи" орбіти супутників на сонячно-синхронній орбіті – нахил орбіти цих апаратів становить близько 97 градусів. З часом орбіти уламків та робочих супутників опиняться в одній площині й уникати зіткнень стане все важче. Пізніше орбіти розсинхронізуються й ситуація покращиться.

Цей прогноз яскраво демонструє, що космічне сміття – це дуже актуальна проблема сьогодення. Якщо котрийсь з уламків "Космос-1408" вріжеться у супутник, це спричинить збільшення кількості небезпечних об'єктів. Це нагадуватиме "ефект доміно" й може на роки та десятиліття зробити орбіту небезпечним місцем, коли робота багатьох супутників буде неможлива.