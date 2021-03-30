У вівторок компанія Ілона Маска SpaceX проведе тестовий політ свого космічного корабля Starship SN11, який вже тричі переносився. В рамках тесту корабель повинен піднятися на висоту 10 кілометрів, провести кілька маневрів та безпечно приземлитися на платформу.

Раніше SpaceX провела вогневі випробування двигунів Starship SN11 після заміни одного з них, після цього 26 березня корабель повинен був здійснити тестовий політ, але його перенесли на понеділок.

Не пропустіть SpaceX запустить прототип корабля Starship SN11: все про політ

У понеділок корабель був повністю готовий до польоту, однак інспектор FAA, який повинен бути присутнім під час проведення тестів, не зумів вчасно дістатися Бока-Чіка, де розташований космодром Starbace, через що запуск перенесли на вівторок.

Де дивитися пряму трансляцію Starship SN11

24 канал транслюватиме тестовий політ корабля Starship SN11 тож ви можете переглянути трансляцію за посиланням нижче. Попередньо трансляція повинна розпочатися о 16:30, приблизно за пів години до старту космічного корабля, однак терміни можуть зміститися, все залежить від готовності Starship SN11 до старту.

Коротко про космічний корабель Starship

Нагадаємо, що космічний корабель Starship є флагманом SpaceX у космічній галузі, на який компанія покладає великі надії. Він здійснюватиме польоти в межах Землі перевозячи вантажі до 120 тонн та пасажирів до 100 осіб. Також корабель використовуватимуть для подорожей до Місяця та Марсу. Раніше Маск заявив, що його ракета зможе висадити людей на Марс вже у 2026 році.

У перспективі цей корабель багаторазового використання планується запускати для виконання далеких космічних місій надважким ракета-носієм Super Heavy, оснащеним 28 потужними двигунами Raptor, який здатен виводити на низьку навколоземну орбіту до 150 тонн корисного навантаження.